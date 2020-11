Laternen in Gehofen leuchten bald fledermausfreundlich

Die Dorfkirche St. Johann Baptist beherbergt eine der größten Mutterstuben der gefährdeten Fledermausart „Großes Mausohr“. Sie trägt das Prädikat „fledermausfreundlich“, nachdem sie in den 1990er-Jahren mit spezieller Verschalung und dem Erhalt der Gauben saniert wurde. Nun werden auch die umstehenden Straßenlaternen fledermausfreundlich umgerüstet. Dafür hat der Gehofener Gemeinderat am Montagabend den Weg frei gemacht und die Arbeiten an ein regionales Unternehmen vergeben.