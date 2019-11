Bilzingsleben BilzingslebenZum Weihnachtsmarkt in Bilzingsleben erlebt er seine 15. Auflage: der Thüringer Weihnachtsmannlauf. Die Läufer starten am Samstag, 14. Dezember, um 13 Uhr für den guten Zweck. Denn ...

Laufen für den guten Zweck

Zum Weihnachtsmarkt in Bilzingsleben erlebt er seine 15. Auflage: der Thüringer Weihnachtsmannlauf. Die Läufer starten am Samstag, 14. Dezember, um 13 Uhr für den guten Zweck. Denn die Einnahmen kommen dem Kinderhospiz Mittelthüringen zugute. Begleitet wird der Lauf von Jens May von Antenne Thüringen. Die Teilnahme bedarf keiner Voranmeldung. Die Startgebühr beträgt 5 Euro. ­Jeder Teilnehmer erhält eine Medaille. (red)