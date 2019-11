Launiger Historikerstreit

Die Schlacht bei Riade, deren Schauplatz bis heute nicht lokalisiert werden konnte, war Thema des Roßlebener Gespräches, zu dem sich der Historiker Stephan Freund und der Physiker Otto Hofmann in der Klosterschule trafen. Die Schlacht war bedeutsam, weil sie die Einfälle des ungarischen Reitervolkes nach Westeuropa beendete. Als ein möglicher Schauplatz der Schlacht gilt auch Ritteburg.

Der Historiker Stephan Freund ordnete die Schlacht in den historischen Gesamtkontext des früheren Mittelalters ein. Foto: Patrick Weisheit

Stephan Freund ist Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität in Magdeburg. Er referierte über die historische Bedeutung der Schlacht und erläuterte, dass der Sachse Heinrich im Jahr 919 von Sachsen und Franken zum König gewählt wurde. Ihm gelang es, bis 926 Bündnisse mit Bayern, Schwaben und Lothringen zu schließen. So hatte Heinrich alle ostfränkischen Gebiete im einem losen Bund wieder vereint. Gerade rechtzeitig, denn in diesem Jahr gab es den ersten Einfall der Ungarn. Es konnte ein Waffenstillstand vereinbart werden, in dessen Folge die Ostfranken über neun Jahre jährliche Tributzahlungen an das ungarische Reitervolk leisten mussten. Diese Zeit nutzte Heinrich I., um eine eigene Panzer-Reitertruppe aufzustellen. Nach sieben Jahren fühlte sich Heinrich stark genug, brach den Waffenstillstand mit den Ungarn und provozierte so bewusst deren neuerlichen Einmarsch im Jahre 933. In der Schlacht bei Riade trafen beide Heere aufeinander.

Der Physiker Otto Hofmann näherte sich aus naturwissenschaftlicher Sicht der Verortung der Schlacht. Laut der Internet-Enzyklopädie Wikipedia werde der Ort im Gebiet der Helme-Unstrut-Niederung oder im Raum um Merseburg gesucht wird. Der Raum Merseburg/Halle erscheine Hofmann als wahrscheinlicher. Konkret vermutet er die Mündung der Reide in die Weiße Elster nahe Halle-Osendorf als Schauplatz. So sei es deutlich wahrscheinlicher, dass die Ungarn auf dem Weg ins Reich der Sachsen die östliche Route durch das dünn besiedelte Land der Slaven immer entlang der Weißen Elster genommen hätten. Außerdem müsse Riade ein Ort sein, an dem die leichten ungarischen Reiter die langsamen sächsischen Panzerreiter nicht umgehen konnten. Auch dies sei an der Reidemündung gegeben.

Im Anschluss diskutierten die Wissenschaftler miteinander und mit den Zuschauern. Stephan Freund zeigte sich mit Otto Hofmanns interdisziplinären Ansatz einverstanden, allerdings kritisierte er dessen zu moderne Interpretation. Zwar sei es richtig, dass die Menschen zu dieser Zeit bekannte und einfache Wege nutzten, weshalb es gut möglich sei, dass das Heer der Ungarn tatsächlich entlang der Weißen Elster zog. Jedoch gebe es noch keine archäologische Funde, die eine Schlacht an der Reidemündung belegten. Allerdings fehlten diese auch in der Region um Ritteburg. Widerspruch äußerte Freund dahingehend, dass Hofmann behauptete, dass Otto I., Heinrichs Nachfolger, bewusst Einfluss auf seinen Geschichtsschreiber Widukind von Corvey nahm, um die Schlacht bei Riade zu verschweigen, weil Otto statt Bündnisse mit Bayern, Schwaben und Lothringern zu schließen, diese lieber wieder erobern wollte.

Ein Zuhörer kritisierte die Wissenschaftler dafür, dass sie Ritte-burg kategorisch als Schauplatz ausschließen – es habe ja auch archäologische Funde am Schlachtberg bei Gehofen gegeben. Außerdem habe er in einem ungarischen Museum eine Wandkarte gesehen, auf der Ritteburg als Schauplatz der Schlacht bei Riade vermerkt sei. Mit einem Lächeln merkte Freund daraufhin an, dass jeder historische Karten nach seinem Gusto gestalten könne. So gebe es beispielsweise auch Lokalpatrioten in Jechaburg, die davon überzeugt sind, dass die Schlacht dort stattgefunden hat.