Lesen genießt hohen Stellenwert

Die Förderung der Lesekompetenz von Kindern liegt den Mitarbeitern und Ehrenamtlichen im Sozialzentrum und Mehrgenerationenhaus in Roßleben am Herzen. Die Einrichtung steht unter Trägerschaft des Kreisjugendringes bietet deshalb unter anderem seit einigen Jahren immer dienstags den Leseclub, der von der Stiftung Lesen unterstützt wird, an.

Der Leseclub ist ein Angebot an Mädchen und Jungen verschiedenen Alters, um sich dem Lesen auf verschiedenen Wegen zu nähern. „Es ist nun einmal so, dass in vielen Haushalten kaum oder gar nicht mehr gelesen oder vorgelesen wird“, sagt Elke Zänker, Mitarbeiterin im Mehrgenerationenhaus. Deshalb verfolge man im Leseclub verschiedene Ansätze, sich dem Lesen zu nähern. „Es ist nicht nur das klassische Lesen in einem Buch, denn mit dem Lesen sind Kinder und auch später Erwachsene im Alltag ständig konfrontiert“, sagt Zänker. Deshalb gebe es neben klassischen Lesenachmittagen auch eine Beteiligung der Leseclubkinder beim jährlichen Weihnachtsmärchen.

Hier studieren die Kinder ihre Rollen im Ensemble ein und müssen dafür auch ihre Sprachparts lesen und verstehen. „So können wir den Kindern die Angst vorm Lesen aber beispielsweise auch die Angst vorm freien Reden vor Menschen nehmen – ganz einfach auf dem spielerischen Weg“, sagt Zänker. Auch die ehrenamtliche Mitarbeiterin Mary Both engagiert sich im Leseclub. „Derzeit arbeiten wir mit den Kindern an Plakaten für das Mehrgenerationenhaus und für die Bibliothek. Ein Plakat haben wir vergangenen Woche schon gestaltet und ein weiteres kommt diese Woche hinzu“, sagt Both. Ganz nebenbei werden die Kinder auch beim Angebot „Kleine Kochlöffelbande mit Susi“ immer freitags zum Lesen animiert, weil sie dort Rezepte lesen und nachkochen.

Gleiches passiert bei diversen Lesespielen, die im Mehrgenerationenhaus angeboten werden. So soll es im Sommer auch wieder ein großes Lesefest geben, um noch mehr Kinder an die hauseigene Bibliothek heranzuführen.