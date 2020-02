Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lesung zur Bedeutung von Insekten

In der Dorfbibliothek findet am Montag, dem 17. Februar, ab 19 Uhr eine Lesung samt Diskussion zum Thema „Leben mit Insekten“ statt. Zu Gast sind die Autoren des Buches „Das große Insektensterben“ Andreas Segerer und Eva Rosenkranz. sie erzählen von Vielfalt und Bedeutung der Insekten für unser Ökosystem ebenso wie für die Menschen und geben praxisnahen Tipps zum Schutz der Insekten. Dieselbe Lesung findet auch am Dienstag, dem 18. Februar, ab 19 Uhr im Stadtteilbüro Hasenholz/Östertal in Sondershausen statt.