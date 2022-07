Lichtermeer im Arterner Solebad

Artern. In den Nachtstunden ist das Soleschwimmbad eigentlich geschlossen. Am Samstag, 2. Juli, bleiben die Pforten aber bis Mitternacht geöffnet.

Wasserratten können in den Nachtstunden am Samstag, 2. Juli, in einem sprichwörtlichen Lichtermeer abtauchen. Mitglieder des Fördervereins des Soleschwimmbades der Salinestadt laden von 20 bis 24 Uhr zum fünften Nachtschwimmen ein.

Besucher erwartet neben Gegrilltem, Cocktails und Bowle ein Freibadgelände, das Besucher mit vielfältigen Lichteffekten verzaubern möchte. Wochentags öffnet das Bad bei gutem Wetter von 13 bis 19 Uhr; wochenends von 10 bis 19 Uhr.