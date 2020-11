Lockere Sprüche auf den Lippen

Benutzen Sie auch ab und an den Spruch „Das läuft ja wie ein Länderspiel“? Nun, wenn ich dabei an die Leistung der deutschen Fußballnationalmannschaft in der vergangenen Woche in Spanien denke, wäre diese eigentlich positiv untersetzte Ausspruch nun negativ behaftet. Dennoch kam mir dieser Spruch unweigerlich in den Sinn, als ich die Berichterstattung zu diesem sportlichen Debakel verfolgt habe. Und eben, dass dieser in seiner ursprünglichen Bedeutung vorläufig obsolet ist.

Generell bin ich ja ein Freund von Sprichwörtern. Diese kann man sicherlich nicht immer einbauen, aber an und zu gibt es eben diese Momente, in denen ein Sprichwort wie Arsch auf Eimer passt. Oder doch eher wie die Faust aufs Auge? Na ja, wenn zwei sich streiten, freut sich ja bekanntlich der Dritte. Zumindest, solange niemandem davon eine Laus über die Leber gelaufen ist. Und wenn man sich mal verirrt, kann man immer sicher sein, dass alle Wege nach Rom führen – jedenfalls solange man nicht rastet, um schließlich zu rosten. Notfalls kann man ja auch auf dem Zahnfleisch kriechend dort ankommen. Aber: Spätestens, wenn jeder Topf seinen Deckel gefunden hat, geht auch die Liebe durch den Magen. Also Hals- und Beinbruch oder Abwarten und Tee trinken.