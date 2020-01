Die Kyffhäuser-Therme in Bad Frankenhausen.

Bad Frankenhausen. Die Frankenhäuser Fliederhoheiten lesen in der Kyffhäuser-Therme in Bad Frankenhausen Märchen vor.

Märchenzeit in der Salzgrotte der Kyffhäuser-Therme

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Märchenzeit in der Salzgrotte der Kyffhäuser-Therme

Am 15. Februar wird es in der Totes-Meer-Salzgrotte in der Kyffhäuser-Therme märchenhaft. Um 10 und 16 Uhr können Erwachsene mit ihren Kindern oder Enkeln den Frankenhäuser Fliederhoheiten Jenny I. und Marie I. beim Vorlesen von Märchen lauschen.

Rotkäppchen, Schneewittchen, Aschenputtel oder Hänsel und Gretel – bei den spannenden Märchen und Geschichten, dezenten Lichtspielen und dem salzig-gesunden Klima der Totes-Meer-Salzgrotte kommen die Kinder spielerisch in Kontakt mit der wohltuenden Sole. Die Erwachsenen können sich in der Zeit entspannt zurücklehnen.

Um Anmeldung unter Telefon: 034671/51 23 oder per E-Mail an kur@bad-frankenhausen.de wird gebeten.