„Man fühlt sich hinterher richtig frei“

Vier Grad Celsius Lufttemperatur zeigt das Thermometer, als am Sonntagvormittag an der Arterner Schleuse die ersten Winterbader in Badekleidung die Eisenleiter hinabklettern und sich mutig ins fünf Grad kalte Unstrutwasser wagen. Ein paar Schwimmzüge und wieder raus. Lange hält man es nicht aus. Da ist es gerade 10 Uhr durch und eigentlich noch eine Stunde Zeit bis zum offiziellen Beginn. Allein sind die Wasserratten trotzdem nicht.

Das winterliche Badespektakel des Arterner Kanuvereins zieht jedes Jahr im Januar Schaulustige in Scharen an. Rund um die Schleuse haben sich schon am frühen Vormittag bereits zahlreiche Besucher eingefunden. Bis Mittag sind es geschätzte zweihundert. Sogar das Fernsehen ist da. Am Schleusenrand dampft der Rost, fast im Akkord gehen heiße Getränke über den Imbisstresen.

Die meisten beschränken sich auf’s Zuschauen. Wie Monika Witt, die mit ihrem Mann extra aus der Nähe von Sömmerda gekommen ist. „Ich bin immer begeistert von Fotos mit Menschen, die bei Eis und Schnee baden gehen. Hier kann ich endlich mal richtig dabei sein!“, lacht die 54-Jährige.

Cornelia Wojciechowski schwamm im Schleusenwasser. Inzwischen steckt sie schon wieder in warmen Sachen. „Man fühlt sich hinterher richtig frei!“, strahlt sie im Vereinszimmer. Dieses wird zum Umziehen genutzt, entsprechend haben die Kanuten angeheizt. Die Sondershäuserin gehört der Laufgruppe Bad Frankenhausen an. Sie sind Stammgäste beim Eisbaden an der Arterner Schleuse, das die Organisatoren wegen der milden Witterung kurzerhand in Winterbaden umtauften. Der 15-Kilometer-Lauf bringe den Kreislauf in Schwung, so dass das Schleusenbad eine Wohltat sei, schildert die Freizeitsportlerin. Gegen Mittag steigen auch die Arterner Sportler ins Wasser – Ringer, Handballer, Fußballer. Gerald Röhricht vom Kanuverein freut sich über vielen Leute, die das 14. Badespektakel wieder zur Schleuse zog. Der Verein kümmert sich um das leibliche Wohl der Gäste. Den Erlös spenden sie ans Kinderhospiz in Tambach-Dietharz. Tausend Euro kamen voriges Jahr zusammen. So viel soll es diesmal wieder werden.