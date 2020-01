Mit alten Autos durch die afrikanische Wüste

Über eine besondere Urlaubsreise berichtete der Bad Frankenhäuser Andreas Bachner in einer öffentlichen Veranstaltung. Dazu hatte der Ortsvorstand der Partei Die Linke eingeladen. Der 45-Jährige ist Diplom-Sozialpädagoge, verheiratet, er hat einen Sohn. Und Bachner ist politisch aktiv, er ist Fraktionsvorsitzender der Linke im Stadtrat.

Er ist überdies Mitglied des Vereins Wüstenfüchse, einem Südharzer Wohltätigkeits-Rallye-Team. Es geht dabei mehr als nur um die Lust am Abenteuer. Seit Jahren organisiert wird die Spenden-Rallye „Dresden, Dakar, Banjul“ im westafrikanischen Staat Gambia. Organisator ist der Verein Breitengrad in Dresden. Und 2017 war Andreas Bachner mit dabei, gehörte mit Michael Samel zu einer Wagen-Besatzung. Aus dem Südharz waren es drei Teams.

Die Strecke: 7500 Kilometer. Man war in zwei Autos und einem Kleintransporter unterwegs, die Fahrzeuge waren alle über zehn Jahre alt. Andreas Bachner berichtete über so manche abenteuerliche Situationen, Defekte an Fahrzeugen, gegenseitiger Hilfe, überteuerte Ersatzteile, bewaffnete Begleitung, die es in manchen Ländern gab, und die Herausforderung einer Wüstenfahrt. Geschlafen wurde in Zelten oder Hotels. Im Gepäck hatte der Frankenhäuser Spenden, medizinische Geräte, Sportbekleidung, Werkzeug für Lastwagen-Reparaturen.

In Banjul gut angekommen, wurden alle Autos – das gehört zur Spendenaktion – für gute Zwecke versteigert und die Spenden übergeben. Außerdem vergewisserten sich die Teilnehmer, dass die Hilfe für Projekte der Dresden-Banjul-Organisation in Gambia eins zu eins ankommen, wie Andreas Bachner betonte. Ob bei Bildung, Gesundheit, Lehrlingsausbildung, Handwerk, Landwirtschaft. Das aktuelle Projekt ist der Aufbau einer Schreinerei.

Die Teilnehmer finanzieren alles selbst. Andreas Bachner blieb nach der dreiwöchigen Fahrt noch eine Woche in Gambia, mit dem Flieger ging es dann in die Heimat zurück. „Der vierwöchige Urlaub hat mich etwa 5000 Euro gekostet. 2021 will ich wieder mit dabei sein“, schilderte er.