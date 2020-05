Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehrgenerationenhaus Roßleben grüßt die Nachbarn

Karla Schaffner freut sich über den Gruß aus dem Mehrgenerationenhaus. Foto: Wilhelm Slodczyk

Roßleben. Karla Schaffner (rechtes Bild) und weitere Nachbarn des Mehrgenerationenhauses Roßleben-Wiehe bekamen am Freitag Besuch. Es war der „Tag der Nachbarschaft" und für den hatten sich die Mitarbeiter des Mehrgenerationenhauses eine besondere Aktion einfallen lassen: Kein Fest – das ist in Coronazeiten nicht erlaubt – dafür ein kleiner Gruß mit ein paar netten Zeilen, verpackt in einem selbst bedruckten Beutel. Den bekamen die Nachbarn von Elke Jordanland (links, großes Bild, daneben Susanne Kammlodt) ans Tor oder die Tür gehängt. Zudem hatten die Mitarbeiter des Mehrgenerationenhauses, das immer noch geschlossen ist, den Außenbereich der Einrichtung mit Luftballons und Wimpeln geschmückt. Der Tag der Nachbarn findet in diesem Jahr am 29. Mai 2020 statt und ist eine Initiative der Stiftung nebenan.de, die bislang jährlich dazu aufrief, überall in Deutschland Nachbarschaftsfeste zu organisieren. In diesem Jahr standen kontaktlose Hilfsaktionen auf dem Plan, um ein Zeichen für gegenseitige Hilfsbereitschaft und Solidarität zu setzen.