Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehrweg statt Einweg

Das klingt gut. Mehrweg statt Einweg. Jeder weiß, was bei Veranstaltungen und großen Festen an Plastikmüll anfällt. Ganz aktuelles Beispiel sind die Weihnachtsmärkte. So manche Kommune und so mancher Veranstalter will weg vom Einweggeschirr und Einwegbesteck. Bad Frankenhausen, die Kurstadt, will nun auch damit starten. Sie ist da noch am Anfang. Fast. Bei der Großveranstaltung Osterspaziergang gab es ja eine Mehrweg-Becher-Premiere. Nachhaltigkeit ist ein überstrapaziertes Wort. Dennoch. Man sollte die Sache mit dem Mehrweg angehen. In Etappen. Es wird Zeit brauchen. Denn die Umstellung ist mit vielen Fragen zur praktischen Umsetzung und den Kosten insgesamt verbunden. Einfaches Beispiel: Kosten für Geschirrspüler, Kosten für Wasser, Abwasser.

Es gibt Kommunen und Veranstalter in Deutschland, die Mehrweg statt Einweg praktizieren. Es gibt also Erfahrungen. Man weiß um Probleme und Lösungen. Auf keinen Fall sollte es auf dem Weg zu mehr Mehrweg statt Einweg dazu kommen, dass für kleine Vereine auf den Dörfern die organisatorischen, finanziellen und personellen Hürden zu hoch werden – und sie den Entschluss fassen, keine Veranstaltung mehr durchzuführen. Wie gesagt, so eine Umstellung wird es nicht von heute auf morgen geben, es wird Jahre dauern. Es sei denn, der Gesetzgeber ist schneller.