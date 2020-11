Mettenschicht fällt aus

Rottleben. Wegen Corona: Kein Bergmannsbrauch am 23. Dezember in der Barbarossahöhle

Für viele Besucher ist sie zur festen Tradition geworden, um sich auf das Weihnachtsfest einzustimmen – die Mettenschicht in der Barbarossahöhle. In diesem Jahr wird der alte Bergmannsbrauch nicht stattfinden. Beide geplante Veranstaltungen am 23. Dezember um 15 und 17 Uhr fallen wegen Corona aus. Das Höhlentheater Barbarossa und das Team der Höhle hatten gehofft, den Menschen am Ende eines so schwierigen Jahres ein feierliches, kulturelles Erlebnis bieten zu können. Geplant war eine Mettenschicht der etwas anderen Art – in einer abgewandelten „coronatauglichen“ Version. Aber die Verlängerung des Lockdowns bis zum 20. Dezember, und vielleicht darüber hinaus, mache eine Umsetzung unmöglich.