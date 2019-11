Gerichtsbericht: Mit Kantholz zugeschlagen

Zwei junge Männer, die aus Afghanistan stammen, mussten sich vor Gericht verantworten. Es ging um schwere Körperverletzung. Herr A. (Name ist der Redaktion bekannt) wohntnicht in Thüringen. Er arbeitet in einem Handwerksberuf. Er hat zwei Einträge im Bundeszentralregister. Dabei ging es um Diebstahl und Körperverletzung.Dafür wurde er zu Geldstrafen verurteilt. Der andere, Herr, M., lebt im Kyffhäuserkreis. Er hatte zur Tatzeit keinen Job. Gegen ihn wurde bereits wegen Diebstahls eine Geldstrafe ausgesprochen. In der Verhandlung war ein Dolmetscher nötig.

Der erste Tatvorwurf Herr A. war in einer Spielothek. An einem Gerät saß ein Armenier. Herr A. kam, drückte auf den Knöpfen herum. Das Geld war weg, das Spiel zu Ende. Beide gingen aus dem Gebäude. Der Armenier forderte ihn auf, ihm das verlorene Geld zu erstatten. Da gab es eine klare Absage. Mittlerweile kam Herr M. dazu. Er soll den Gürtel aus seiner Hose gezogen und auf den Armenier eingeschlagen haben. Letztlich hätten beide ihn geschlagen, getreten, geboxt. Der Armenier erlitt Schürfwunden am Arm und eine Verletzung am Auge. Mit Kantholz geschlagen Drei Tage später habe es den zweiten Vorfall gegeben, wie Richter Gerald Fierenz vom Amtsgericht Sondershausen den Fall schilderte. Herr A. war in Begleitung von Freunden. Vor einem Einkaufszentrum hätten sie den Armenier abgepasst. Auch er war in Begleitung. Man müsse miteinander reden. Dann sei alles ganz schnell gegangen, Herr A. habe aus seiner Jacke ein Kantholz geholt und dem Armenier damit auf den Kopf geschlagen. Er erlitt eine Kopfplatzwunde. Der Täter sei dann abgehauen, habe noch das Holz in Richtung des Geschädigten geworfen. Die beiden Angeklagten schilderten die Vorwürfe anders, sie seien die Opfer gewesen, die Aggressionen seien vom Armenier und seinen Begleitern ausgegangen. Das Kantholz habe der Armenier gehabt, im Gerangel habe es die Verletzung gegeben. Der Armenier sprach in der Vernehmung davon, dass die anderen ihn zerlegt hätten. Die Verletzungen waren aber geringer. Die Angeklagten kamen nicht Zwei Verhandlungstage waren nötig. Mehrere Zeugen wurden vernommen, ein Zeuge kam nicht. Die Polizei holte ihn. Einige Zeugen bestätigten die Angaben des Armeniers. Am zweiten Verhandlungstag glänzten die beiden Angeklagten durch Abwesenheit. Das Gericht hatte aber bereits ihre Aussagen. Der Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Er verurteilte beide wegen gefährlicher Körperverletzung, Herr A. zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten. Zudem hat er 1500 Euro an den Geschädigten zu zahlen. Gegen Herrn M. wurde eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten ausgesprochen. Zudem hat er 100 Sozialstunden zu leisten. In beiden Fällen sind die Freiheitsstrafen zur Bewährung auf zwei Jahre ausgesetzt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Armenier sprach gut Deutsch, es war bei ihm kein Dolmetscher nötig.