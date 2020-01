Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Modellbahnausstellung an zwei Tagen

Der Verein „Eisenbahnclub Bad Frankenhausen“ lädt alle Modellbahnfreunde am 1. und 2. Februar zu seiner jährlichen Modellbahnausstellung in das Bürgerhaus im Ortsteil Seehausen ein. Durch die Teilnahme mehrerer Gastaussteller und Händler könne der Verein auch in diesem Jahr wieder eine abwechslungsreiche Ausstellung auf zwei Etagen präsentieren. Zu sehen sein werden Modellbahnanlagen in unterschiedlichen Spurweiten und Bauzuständen. In diesem Jahr gibt der Verein auch wieder einer Jugendgruppe die Möglichkeit, ihre Modellbahnanlage bei einer Ausstellung zu präsentieren. Zu Gast wird die Arbeitsgemeinschaft der Franzberg-Schule aus Sondershausen sein, deren Mitglieder sich mit dem Bau einer H0-Anlage beschäftigen. Auch ein Vertreter der TT-Freunde aus Weimar wird mit seiner transportablen Anlage die Ausstellung bereichern. Bei den eingeladenen Händlern kann man auch gebrauchte Modellbahn- und Zubehörartikel erwerben. In Gesprächen können die Besucher mit den Vereinsmitgliedern über die Welt der kleinen und großen Bahnen fachsimpeln.

Geöffnet ist am 1. Februar, Samstag, 10 bis 17 Uhr. Am 2. Februar, Sonntag, 10 bis 16 Uhr.