Modernisieren oder verkaufen?

Leben herrscht schon lange nicht mehr im „Ratskeller“ in Heldrungen. Vor anderthalb Jahren zog der griechische Pächter aus, nachdem ihm die Stadt gekündigt hatte. Und im Rest des fast 120 Jahre alten, denkmalgeschützten Gebäudes im Renaissance-Stil sieht es nicht viel besser aus: Im Erdgeschoss befindet sich noch die Bibliothek, die einst die damalige Stadt von der Verwaltungsgemeinschaft übernommen hatte, sowie ein Lagerraum mit Dingen, die einst für die Flüchtlingshilfe zusammengetragen worden waren. Da habe sich mit der Zeit einiges angesammelt, sagt Bürgermeister Holger Häßler (parteilos) auf Nachfrage mit abwinkender Handbewegung. Das Bürgermeisterbüro nutzt nun der Ortschaftsbürgermeister, im Saal trifft sich der Ortschaftsrat zu seinen Sitzungen.

Und noch immer steht die Frage: Was wird aus dem Gebäude?

Im Landgemeindevertrag zwischen den ehemaligen Gemeinden Heldrungen, Oldisleben, Hemleben, Gorsleben, Bretleben und Hauteroda hatten die sechs damaligen Bürgermeister Heldrungen als Verwaltungssitz festgeschrieben und perspektivisch auf Rathaus oder ehemalige Schule verwiesen. „Das Rathaus bleibt so lange leer, bis eine endgültige Entscheidung über den Verwaltungssitz gefallen ist oder der Stadtrat anders entscheidet“, sagt Häßler. „Auch im Bauausschuss haben wir das Thema diskutiert – der wollte lieber verkaufen.“

Er könne sich den Verwaltungssitz im Heldrunger Rathaus durchaus vorstellen, so Häßler. Aber das kostet ordentlich Geld. Ähnlich sieht es mit dem alten Schulgebäude aus, in dem seit drei Jahren die Kinder vom Awo-Kindergarten „Bienchen“ untergebracht sind. Ohne die Kindergartenkinder stünde nach der Schließung der Schmücke-Grundschule auch dieses Gebäude schon drei Jahre leer. Die Häuser schreien nach Modernisierung und müssten barrierefrei umgebaut werden, da kommen Millionen zusammen. Große Hoffnungen, dass sich hier so schnell was bewegt, hat das Stadtoberhaupt indes nicht: „Ich bin mir sicher, dass das Heldrunger Rathaus auch noch die nächsten Jahre verspittelt.“