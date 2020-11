Eine musikalische Andacht im Advent mit Kantorin Johanna Taube und Theresia Taube erlebten rund vierzig Besucher am Samstagabend in der Bartholomäuskirche in Wiehe.

Wiehe. Eine musikalische Andacht im Advent erlebten rund vierzig Besucher am Samstagabend in der Bartholomäuskirche in Wiehe. Sie kamen nicht nur aus dem Kirchspiel Wiehe, sondern bis aus Kölleda, Lossa und Artern und saßen in großen Abständen in den Bankreihen, um sich von Kantorin Johanna Taube an der Orgel und ihrer Tochter Theresia Taube (Gesang) musikalisch auf die Vorweihnachtszeit einstimmen zu lassen. Im Anschluss konnten sie die neue Kirchenbroschüre, den kleinen Kalender sowie Losungen erwerben. Am kommenden Samstag lädt das Kirchspiel zu einem musikalischen Jahresrückblick mit Heinz Kubatz sowie Detlev Braasch an der Orgel ein. Beginn ist wieder 16.30 Uhr.

Am kommenden Samstag lädt das Kirchspiel Wiehe zu einem musikalischen Jahresrückblick mit Heinz Kubatz und Detlev Braasch an der Orgel ein. Beginn ist wieder 16.30 Uhr. Foto: Wilhelm Slodczyk