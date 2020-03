Chaotische Zustände an der Hängeseilbrücke sollen sich nicht wiederholen

Auch wenn über den Winter der Besucherstrom in Braunsroda zur Hängeseilbrücke witterungsbedingt spürbar abnahm – richtig ruhig war es so gut wie nie. Lediglich jetzt, wo im Kampf gegen das Coronavirus strenge Ausgangsbeschränkungen gelten, zeigen sich der Wanderparkplatz und die angrenzende Fläche auf dem Feld verwaist.

In der Stadtverwaltung der Stadt An der Schmücke aber laufen inzwischen die Vorbereitungen auf die neue Wandersaison. Die könnte einsetzen, sobald die Corona-Einschränkungen wieder gelockert werden, was im Fall der Hängeseilbrücke laut Ankündigung des Regionalmanagement am 8. April der Fall sein könnte. Die Hängeseilbrücke ist zwar keine Einrichtung der Stadt, aber Bereiche am Ausgangspunkt der Wanderung in Braunsroda, darunter der Wanderparkplatz, liegen weitgehend in deren Eigentum. Die Stadt hat das Problem erkannt und will verhindern, dass sich chaotische Verhältnisse wie zur Eröffnung der Brücke im Oktober nicht wiederholen.

Im Bauverwaltungsamt des Landratsamtes fand eine Beratung zu geplanten Änderungen und Neuaufstellung in der Bauleitplanung der Stadt An der Schmücke statt. Braunsroda ist ein Teil davon.

Stadt will sich umneuen Parkplatz kümmern

„Mit der Eröffnung der Hängeseilbrücke ist die Erarbeitung eines Bebauungsplanes für den Wanderparkplatz erforderlich. Dies betrifft insbesondere die dafür notwendigen Parkmöglichkeiten, welche derzeit im ungeplanten Außenbereich liegen“, erklärt Bürgermeister Holger Häßler (pl). „Das bedeutet gleichzeitig eine Änderung des Flächennutzungsplans, da die ausgewiesene Fläche als landwirtschaftliche Fläche im genehmigten Plan enthalten ist.“ Die Stadt werde sich nun mit dem Planer zusammenfinden und die Änderungen des Flächennutzungsplans sowie die Neuaufstellung eines Bebauungsplanes namens „Wanderparkplatz“ erarbeiten, kündigt der Bürgermeister an. Die dafür notwendigen Beschlüsse würden in den zuständigen Gremien beraten und gefasst. Auch die Öffentlichkeit wird an den Plänen beteiligt. Darauf werde rechtzeitig im Amtsblatt hingewiesen.

Die Hängeseilbrücke über das Bärental als touristisches Highlight in der Hohen Schrecke ist ein Projekt des Vereins Hohe Schrecke – alter Wald mit Zukunft in Zusammenarbeit mit der Naturstiftung David. Nach der Eröffnung im vergangenen Herbst überrollte eine Flut von Wanderfreudigen den kleinen Ort Braunsroda, der mit dem Ansturm hoffnungslos überfordert war. Denn nicht nur Parkmöglichkeiten fehlten, auch Toiletten wurden vermisst sowie ganztägig ein Imbiss oder eine Möglichkeit zur Einkehr.

Heldrunger warten seit Jahrzehnten auf Bebauungsplan

Darüber hinaus wurden bei der Besprechung im Landratsamt um bestehende Bebauungspläne und deren Umsetzung auch genehmigte Bebauungspläne zur Sprache gebracht, in denen die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht vollständig erfüllt sind. „Hier wird die Stadt die im Bebauungsplan Wohngebiet „Thomas-Müntzer-Straße“ im Ortsteil Heldrungen die Pflanzung in diesem Jahr vornehmen“, kündigt der Bürgermeister an.

Ein weiterer Beratungspunkt betraf auch die Siedlung „Am Schwimmbad“ im Ortsteil Heldrungen, deren Bewohner seit über 20 Jahren auf einen Bebauungsplan warten, um endlich Baurecht zu erhalten. „Durch den bereits genehmigten Bebauungsplan Gewerbe- und Industriegebiet ‘Am Bahnhof’, in welchem die Maßnahme zur Errichtung einer Lärmschutzwand enthalten ist, war die Genehmigung des Bebauungsplan „Am Schwimmbad“ aufgrund fehlender Immissionswerte ausgesetzt“, erläutert Diana Axthelm im Bauamt der Stadt. „Mit der Errichtung der Lärmschutzwand sind nunmehr diese Auflagen erfüllt und die Fortführung des Genehmigungsverfahrens kann wieder aufgenommen werden“, kündigt sie an. Hierzu werde es ebenfalls „zeitnah“ ein Gespräch mit dem Planer geben.