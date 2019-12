Nach Schlag aufs Auge Operation und Einschränkung beim Sehen

Körperverletzung, so der Tatvorwurf gegen einen Mann, der im Kyffhäuserkreis wohnt. Er hat schon eine gewisse Lebenserfahrung, einen Job hat er seit längerer Zeit nicht. Er lebt von Sozialleistungen. Der Justiz war er bisher nicht bekannt, es gibt, wie Richter Gerald Fierenz vom Amtsgericht Sondershausen sagte, keine Einträge im Bundeszentralregister.

Der Angeklagte war an einer Tankstelle. Dort habe er, wie er schilderte, mal ein Bierchen getrunken. Wie im Nachhinein Befragungen ergaben, war es nicht nur eins. Ein anderer Mann kam zur Tür herein. Beide kennen sich vom Sehen. Und der neue Gast frotzelte herum. Na, du alter Fremdgeher, soll er sinngemäß gesagt haben, nicht im Ernst, sondern wohl mehr als aufmunternde Stichelei. Ein Wort gab das andere. Der Angeklagte soll den Mann aufgefordert haben, mit vor die Tür zu gehen, um die Sache zu klären. Der Mann rief den Tankstellenmitarbeiter, er solle sein Gegenüber zur Ordnung rufen – das tat er auch, befriedete die Situation.

Der Angeklagte verließ die Tankstelle. Der andere Mann wenig später auch, er machte sich auf den Heimweg. Unterwegs sah er den Angeklagten, er telefonierte. Er bat eine Verwandte, die mit einem Bekannten im Auto war, ihn abzuholen, nach Haus zu fahren. Das taten sie auch.

Unterwegs kam dem Angeklagten der Gedanke, es war mittlerweile nach 22 Uhr, den anderen Mann zu Hause zu besuchen. Da müsse mal was geklärt werden. Das Auto hielt vor der Tür, der Angeklagte klingelte, er forderte den Mann von der Tankstelle lautstark auf, die Tür zu öffnen. Das tat der dann auch, öffnete sie aber nur einen Spalt. Plötzlich habe es einen Schlag gegeben, die Tür flog auf, durch die Wucht geriet der Bewohner ins Taumeln. Diese Situation habe der Angeklagte ausgenutzt und ihn aufs Auge geschlagen. Er ging zu Boden. Es soll dann noch, so die Schilderung des Geschädigten, der zum einen versuchte, Kopf und Körper zu schützen, sich andererseits auch wehrte, von dem Angeklagten Tritte und Schläge gegeben haben. Der Angeklagte ließ von ihm ab, das Auto fuhr davon.

Angeklagter schildert einen anderen Hergang

Der Geschädigte erstattete Anzeige, die Verletzung am Auge musste operiert werden, er hat seither Einschränkungen in der Sehfähigkeit.

Der Angeklagte schilderte vor Gericht den Hergang anders. Als er bei dem Mann klingelte, habe dieser die Tür aufgerissen, er hätte die Arme irgendwie nach oben bewegt, aus Angst habe er sich verteidigt. Es habe eine Rangelei gegeben, beide hätten auf dem Boden gelegen, sein Begleiter aus dem Auto hätte die beiden Männer auseinander gebracht. Wie es zu der Augenverletzung gekommen sei, das wisse er nicht.

Für Richter Gerald Fierenz war die Darstellung des Geschädigten plausibel, sie passte zu der Verletzung. Zudem sei der Angeklagte, was ja auch nicht üblich ist, in der Nacht gegen 22.30 Uhr bei dem Mann aufgetaucht, um da was zu klären. Der Angeklagte sei mit seinen Schilderungen ins Schlingern geraten. Das Gericht verurteilte den Angeklagten, da ging es wegen des Alkoholkonsums von verminderter Schuldfähigkeit aus, zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen je 15 Euro, also insgesamt 1800 Euro. Das Urteil ist rechtskräftig.

Der Geschädigte kündigte gegenüber dem Angeklagten zudem eine zivilrechtliche Schadensersatzklage an.