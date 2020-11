Närrische Machtübernahmen im Kyffhäuserkreis ohne Rathaussturm

Kein Karneval in dieser Saison. Oder höchstens in eingeschränkter Form: Die Faschingsvereine im Kyffhäuserkreis verzichten wegen der Corona-Pandemie in der anstehenden Session auf ihre Veranstaltungen. Lediglich ein bisschen Straßenkarneval würde man sich hier und dort gönnen – sofern gestattet. Den Rathausschlüssel wollen sich einige Narren am 11.11. aber trotzdem holen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

In Wiehe hat der WCC schon länger überlegt, wie er die Machtübernahme mitten im Lockdown ohne obligatorischen Sturm auf das Rathaus und Programm bewerkstelligen kann. Und kam auf eine Idee: „Seit 1. November stellen wir jeden Tag eine Videobotschaft auf unsere Internetseite“, verrät Alexander Stelzer vom WCC. Täglich meldet sich ein anderes Vereinsmitglied mit einem Teaser, um die Faschingsfans anzuheizen. Auf welche Weise Dagmar Dittmer (CDU) dann um den Rathausschlüssel gebracht wird, will Stelzer nicht verraten. Fakt ist, die Ortschaftsbürgermeisterin, die für Späße immer zu haben ist, spielt mit. Und auch der Vereinsnachwuchs ist beteiligt. „Das ist wichtig, um die Kleinen bei der Stange zu halten“, sagt Stelzer. Übertragen werden soll die Machtübernahme online – völlig coronafrei.

In Bad Frankenhausen schien die Sache klar: 11.11 Uhr Schlüsselübernahme, natürlich unter strenger Corona-Hygiene. Details zum närrischen Machtwechsel drangen zwar nicht an die Öffentlichkeit, entsprechende Pläne aber waren kein Geheimnis. „Ich weiß nicht, wie es passieren soll, aber ich hab davon gehört...“, bestätigte Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) noch Mitte Oktober. Doch mit dem zweiten Lockdown war der Plan Geschichte. „Wir machen jetzt am 11.11. nichts. Die Bestimmungen sind klar. Wir wollen nichts riskieren“, sagt FKK-Vizepräsidentin Mandy Koch auf Nachfrage. Wobei ein kompletter Machtverzicht wohl auch keine Option ist. „Ich kann nicht ausschließen, dass der Bürgermeister nicht doch noch auf irgendeine Weise den Schlüssel abgeben muss“, deutet die FKK-Vizepräsidentin zumindest eine Mini-Übernahme an.

Auch in Bottendorf hat der 11.11. einen festen Platz im Kalender. „Da wir als Ortsteil der Stadt Roßleben-Wiehe ohnehin kein direktes Bürgermeisteramt haben, lassen wir die Saison komplett ausfallen, um uns dann voll motiviert auf die Session 2021/22 zu stürzen“, erteilt BCC-Präsident Ralf John der Machtübernahme eine Absage.

In der Kreisstadt Sondershausen erfolgt die Schlüsselübergabe am 11.11. nur, wenn dieser Tag auf ein Wochenende fällt, ansonsten jeweils am Samstag darauf. Dann versammeln sich Vertreter der vier Sondershäuser Faschingsvereine SCC Gelb-Weiß Stocksen, SCC Grün-Weiß Sondershausen, BCV Blau-Weiß Beberanien und FCC Rot-Weiß Großfurra an der Galerie am Schlossberg und marschieren mit Musik zum Rathaus. „Das wurde mit dem Lockdown leider hinfällig“, bedauert SCC Gelb-Weiß-Vize Wolfgang Schinkel. Gleiches gelte für die Feier mit den Sponsoren. Vor allem für die Ehrenmitglieder und den Nachwuchs sei der Auftakt der Faschingssaison ein Höhepunkt, auf den sie nun verzichten müssen.

Beim ECV Ebeleben ist es Tradition, dass der Bürgermeister den Narren die Regentschaft im Rathaus auf der ersten Festsitzung überlässt. Da der Verein alle Veranstaltungen abgesagt hat, bleibt Faschingsfreunden nur die Hoffnung, dass im Februar eventuell ein Marktfasching stattfinden kann, sagt Vereinschef Thomas Wack.

Die Greußener Karnevalisten vom GKC wollten den Bürgermeister zur Versammlung am 13. November einladen und ihm dort die Schlüssel abnehmen. Auch daraus wird nun nichts. Ob am Rosenmontag auf dem Marktplatz Fasching gefeiert werden kann, vermag Vereinspräsident Friedhelm Glaser derzeit nicht zu sagen.