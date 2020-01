Närrische Zeit

Da ist man grade mal wieder so einigermaßen aus den Schlemmerwochen rund um Weihnachten und den Jahreswechsel raus, schon stehen die nächsten Höhepunkte vor der Tür. Es wird Zeit, die Pappnasen herauszusuchen. Nachdem am vergangenen Wochenende bereits in Bottendorf, Kirchengel und Bretleben die Narren das Kommando übernommen haben, geht es am kommenden Wochenende zünftig weiter. Unter anderem in Ichstedt, Bendeleben und Roßleben. Alles erstaunlich früh in diesem Jahr, aber am 26. Februar ist ja mit dem Aschermittwoch die närrische Zeit auch schon wieder vorbei. Für die einen ist dieser Tag ein großer Trauertag und für die andern läutet dieser die Erlösung von Karneval und Fasching ein. Bis dahin aber gibt es im gesamten Landkreis zahlreiche Veranstaltungen vom Büttenabend, über Senioren- und Kinderfasching bis hin zu dem vielen bunten Umzügen durch die Dörfer und Städte. Ich bin selbst nach wie vor kein Faschingsenthusiast. Allerdings hat sich mein Bild gegenüber Fasching und Karneval in den vergangenen Jahren etwas gewandelt. Durch meine vielen Besuchen närrischer Veranstaltung in unserer Region zolle ich den Vereinen großen Respekt dafür, was für tolle, bunte Programme sie in ihrer Freizeit auf die Beine stellen.