Wiehe. In Wiehe sind die Narren vom Carneval Club WCC fröhlich in die fünfte Jahreszeit gestartet und ließen sich den Rathausschlüssel aushändigen.

Narren in Wiehe starten mit Witz in die neue Saison

Vergnügt und wie gewohnt mit viel Witz starteten die Narren in Wiehe vor den Augen zahlreicher Schaulustiger, unter ihnen die Schul- und Kindergartenkinder der Stadt, in die neue Karnevalssaison. Die langjährige Bürgermeisterin und jetzige Ortschaftsbürgermeisterin Dagmar Dittmer (CDU) rückte beim Rathaussturm der Narren freiwillig den Rathausschlüssel an Anika Reichardt vom Wieheschen Carneval Club (WCC) heraus.

Ortschaftsbürgermeisterin Dagmar Dittmer rückte freiwillig den Rathausschlüssel an Anika Reichardt vom WCC heraus. Foto: Kerstin Fischer

Zuvor hatte sie ein Angebot Egon R. Olsens (Rudolf Eube) abgelehnt, der persönlich aus Dänemark nach Wiehe gekommen war, um das Rathaus zu kaufen. Im Arrest in Kopenhagen habe er ein Buch der „Ranke-Stadt“ in die Hände bekommen, in dem von dem Rathaus und insbesondere der Stadtgefängniszelle die Rede gewesen sei. Die wolle er gern ausbauen und zu seinem Alterssitz machen, verkündete er von der Rathaustreppe. Alternativ schwenkt der Däne nun auf den alten Bahnhof in Roßleben um, der über eine Arrestzelle der Transportpolizei verfüge.

Die WCC-Garden hatten an der Rathaustreppe Aufstellung genommen. Foto: Kerstin Fischer