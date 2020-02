Neckischer Gruß aus Donndorf an die Nachbarn in Oranje

Zum Auftakt der 41. närrischen Session hatten sich die Donndorfer Karnevalisten einiges einfallen lassen. Besonders zu beeindrucken wusste dabei das Ensemble der Ländlichen Heimvolkshochschule sowie der Gastauftritt der Tanzmädels aus Wiehe.

Die Wiehesche Tanzgruppe legte einen sportlichen Auftritt hin. Foto: Patrick Weisheit

Feierlich eröffnet wurde die rund dreistündige Abendveranstaltung vor 150 Gästen durch die Funkengarde und deren Gardetanz. Im Anschluss marschierte der Elferrat ein und der Vereinsvorsitzende Fabian Brenner begrüßte die zahlreichen Gäste unter anderem aus Wiehe, Roßleben, Nausitz, Gehofen und sogar aus der Nähe von Münster. Bei diesem Gast handelte es sich um Arno Brombacher, dem ehemaligen Leiter der Ländlichen Heimvolkshochschule im Kloster Donndorf.

Nachdem auch die Feldhaubitze „Lange Anna“ ihren feierlichen Einmarsch erhielt, sorgte die Rasselbande mit ihrem Gardetanz wieder für beste Stimmung. Später gab es noch weitere Auftritte von Mitgliedern der Rasselbande. Unter anderem einen Solotanz von Nele Müller. Ihr wurde ebenso wie ihrem Bruder, der Mutter und dem Vater dafür gedankt, dass sich die gesamte Familie im Carnevalsverein engagiert.

Zur ersten Büttenrede erzählten Max und Hannes einige heitere Dorfgeschichten und blickten somit auf das vergangene Jahr zurück. Dabei sparten die Jungs auch nicht an Spitzen gegen die Fusion mit Roßleben und am Umstand, dass es doch tatsächlich zum vergangenen Weihnachtsmarkt ab 18 Uhr kein leckeres Grillgut mehr gab. Lob gab es hingegen für Kerstin Müller, die während der Straßensperrung in Donndorf den über das Oberdorf umgeleiteten Verkehr mutig geregelt habe. Auch der Heizungsausfall in der Grundschule Bottendorf und der Einsatz der Polizei-Spezialkräfte an der Regelschule Roßleben spielten eine Rolle.

Gretas Geburt war auch ein Thema im Auftritt der Großen Garde. Foto: Patrick Weisheit

Lautstarke Zugaben forderten die Zuschauer von einer Frauentanzgruppe aus Wiehe für deren sportliche Tanzeinlagen und vom Ensemble der Ländlichen Heimvolkshochschule, die zusammen mit Arno Brombacher einige Stereotypen über Niederländer in ihren Auftritt packten.

Außerdem unternahm die Frauentanzgruppe der Hupfdohlen noch eine Reise durch sechs Länder und im Showtanz der großen Garde wurde die eigenwillige Theorie aufgestellt, dass die Klimaaktivistin Greta aus einem Techtelmechtel zweier Verliebter aus Ost- und Westdeutschland nach dem Mauerfall entstand. Außerdem gab es noch weitere Büttenreden, Sketche und den auftritt des Männerballetts.