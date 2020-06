Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Fenster für St. Ursula

Mit einer musikalischen Andacht wird am heutigen Samstag in der St. Ursula-Kirche in Wiehe die Erneuerung von fünf Fenstern sowie das aufgearbeitete Giebelkreuzes gefeiert. Beginn ist 17 Uhr, danach wird das wieder frisch aufgesetzte Giebelkreuz enthüllt. Lange waren die Bauarbeiten geplant. Der Austausch der Fenster an der Südseite der Kirche sei genau gemäß den Vorgaben des Denkmalschutzes erfolgt, betonte Gemeindekirchenratsvorsitzender Manfred Reinhardt. Die Fensterarbeiten wurden in dieser Woche vorgenommen, den Auftrag hatte die Firma Knoll aus Wohlmirstedt erhalten, und auch die Firma Czekalla aus Gehofen war im Einsatz. Das verwitterte Giebelkreuz war vier Wochen in der Werkstatt von Frank Weise. Die Arbeiten finanzierten Kirchengemeinde und der Förderverein der Kirchen zu Wiehe gemeinschaftlich. Auch das Preisgeld für den Thüringer Denkmalschutzpreis, den die Kirchengemeinde für ihr Engagament um die Kirchenerhaltung im vergangenen Jahr erhalten hatte, floss mit ein, wie auch Spenden, für die Manfred Reinhardt dankt. Nun stehen noch die Arbeiten an den Fenstern der Nordseite aus, hier besteht der Denkmalschutz auf einer Aufarbeitung.

Die Kirche St. Ursula zu Wiehe war 2009 die erste Radwegekirche im Kyffhäuserkreis. Ihre Geschichte geht bis vor das Jahr 1250 zurück, erbaut wurde sie als Kirche für die Vorstädte und Hechendorf.