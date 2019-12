Neuer Ortsname, ein politischer Spielball?

Woran liegt es, dass es noch immer keine Aussage beziehungsweise Entscheidung des Innenministeriums zum Antrag auf Änderung des Stadtnamens von „An der Schmücke“ auf „Heldrungen“ gibt? Diese Frage stand auch Montagabend in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates, das Gremium tagte in der Ortschaft Oldisleben, im Raum.

Der Stadtrat hatte mehrheitlich den Beschluss auf Namensänderung gefasst. Vorausgegangen war eine Bürgerbefragung. Als Verwaltung habe man den Dienstweg eingehalten, der Antrag habe, wie Bürgermeister Holger Häßler sagte, den Postausgang 18. Oktober an die Kommunalaufsicht gehabt, drei Tage später ging er dort ein. Nächste Station des Antrages sei das Landesverwaltungsamt, dann das Innenministerium. In der Zwischenzeit habe man nichts mehr gehört. Am 26. November habe sich der Bretlebener Ortschaftsbürgermeister Ilko Hoffmann – auch im Auftrag von Häßler – beim Innenministerium über den Bearbeitungsstand informiert. Dort sei zu hören gewesen, dass der Antrag seit 5. November vorliege. Eine Eingangsbestätigung hatte die Stadt „An der Schmücke“ nicht erhalten. Erst später.

Sehr verwundert zeigte sich Häßler, wie er sagte, dass er in SPD-Kreisen gehört habe, dass es am 25. Oktober eine Äußerung eines hochrangigen Mitarbeiters im Innenministerium gegeben habe, dass es nicht zu einer Namensänderung komme. Der besagte Antrag sei aber erst etwa zehn Tage später im Ministerium eingegangen.

Zudem wisse Häßler, dass sich ein Rechtsanwalt in die Sache eingeschalten habe, es gebe ein Schreiben an das Innenministerium. Wer den Rechtsanwalt beauftragte, da habe Häßler eine Vermutung, öffentlich äußern wollte er sich dazu nicht. Er habe an diesem Montag beim Innenministerium den Antrag auf Akteneinsicht gestellt. Er sei zuversichtlich, dass er diese bekommt.

Telefongespräch mit dem Ministerpräsidenten

„Wir sind den Verwaltungsweg gegangen, nun wird auf politischer Ebene versucht, Einfluss auf die Entscheidung zum Antrag zu nehmen“, betont Häßler. Und so gebe es von einer zweiten Seite nun auch den Versuch, politisch Einfluss zu nehmen. Da erinnerte man sich an den Besuch von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) Mitte September, wo die Sanierung der Wasserburg ein Thema war. Angesprochen wurde da auch das Vorhaben Namensänderung und Bürgerbefragung. Da habe der „MP“ die Empfehlung gegeben, den Bürgerwillen umzusetzen. In diesen Tage habe der Heldrunger Ortschaftsbürgermeister Norbert Enke mit dem Ministerpräsidenten telefoniert. Er werde sich, wie er sagte, über den Sachstand informieren.

In einem Schreiben an die Redaktion sieht Georg Müller aus Oldisleben zum Beitrag vom 7. Dezember, „Noch keine Post aus dem Ministerium“ einige „Sachverhalte nicht korrekt dargestellt“. Der Antrag der Stadt „An der Schmücke“ erfordere „eine Gesetzesänderung, welche nur der Landtag beschließen kann. Weder ein Ministerium noch die Landesregierung kann das. Von da ist also keine Post zu erwarten“. Das sieht Bürgermeister Häßler anders. „Der Landtag hatte einst ein Neugliederungsgesetz beschlossen. Doch im Antrag geht es nicht um eine kommunale Gliederung, sondern um die Änderung des Namens der Kommune. Das ist laut Kommunalordnung und ihren Kommentierungen ein Verwaltungsakt. Voraussetzung ist ein Ratsbeschluss. Den hat es gegeben. Das Innenministerium hat zu prüfen, ob die Sache rechtskonform ist. Es gibt wenige Voraussetzungen, um sie zu verweigern.“

Georg Müller rät den Bürgern der Stadt: „Keine Änderungen der Bezeichnung vorzunehmen, bevor nicht der Landtag dazu eventuell – und das ist keinesfalls sicher, eine Gesetzesänderung beschlossen hat.“

Bürgermeister Häßler wartet weiter auf Post aus dem Innenministerium, wie man zum Antrag auf Namensänderung steht. Es sei dann Sache des Stadtrates, wie man mit der Entscheidung umgehe. „Sollte doch ein Gesetz nötig sein, dann kann die Kommune keinen Antrag dazu stellen, sondern eine Landtagsfraktion oder die Regierung“, so Häßler.

Bei der Bürgerbefragung zur Namensänderung konnten 5175 Bürger ihre Stimme abgeben. Die Wahlbeteiligung sollte mindestens bei 30 Prozent liegen, als 1553 Bürger. Die Beteiligung lag höher, es waren 40,6 Prozent. 1561 Bürger sprachen sich für Heldrungen aus (1086 davon aus Heldrungen), 262 für „An der Schmücke“, 55 für „Thüringer Pforte“, 15 für Heldrungen-Oldisleben, um Beispiele zu nennen.

Dazu noch eine Anmerkung von Georg Müller: „Mehr als 4000 Einwohner haben nicht, wie in der Zeitung zu lesen war, zum Ausdruck gebracht, dass sie lieber Stadt Heldrungen heißen möchten. Es waren lediglich 1561 Bürger. 3614 Bürger habe entweder für An der Schmücke oder für eine andere Bezeichnung als Stadt Heldrungen gestimmt. Oder sich der Stimme enthalten.“