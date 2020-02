Artern. Petra Buffi schlägt eine Patenschaft der Stadtratsfraktionen in den vier Ortsteilen am Aktionstag vor.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues Konzept für den Frühjahrsputz in Artern

Auf der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates erläuterte Petra Buffi, Vorsitzende der Stadtratsfraktion der Linken, ihre Idee zur Reformierung des Frühjahrsputzes in Artern. Nachdem die Beteiligung an diesem Aktionstag in den vergangenen Jahren eher spärlich war und das Ganze recht unkoordiniert ablief, schlägt Buffi vor ab diesem Jahr in jedem der vier Ortsteile Artern, Schönfeld, Voigtstedt und Heygendorf sich einem konkreten Objekt zu widmen. Ferner solle jede Stadtratsfraktion jeweils für eines der Projekte Pate stehen. Diese solle der jeweilige Ortschaftsrat benennen. Die Fraktionsvertreter erbaten sich Bedenkzeit, sodass das Thema in einer der nächsten Stadtratssitzungen behandelt werden könne.