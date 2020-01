Neues Leben für altes Haus

Leerstehend, verfallen, verkauft, versteigert – die jüngere Geschichte des eindrucksvollen Fachwerkhauses an der Südseite des Hinzeplatzes in Oldisleben ist alles andere als freundlich. Ortsfremde ersteigerten den Kasten vor ein paar Jahren blind zum Schnäppchenpreis und ließen ihn, vermutlich nach einer Besichtigung, weiter vergammeln. Zuletzt stürzte auch noch eine Außenmauer des Grundstücks ein.

Wohl kaum jemand hätte noch einen Pfifferling darauf verwettet, dass das Haus noch mal eine glänzende Zukunft vor sich hat. Und doch. Mario Stöpel hat das Gebäude erworben, das wieder zum Verkauf stand. Seit einer Woche steht ein Baugerüst. Kontakte zum Eigentümer hätten bis in die Türkei geführt, erzählt Christopher Schulze, der seinen Vater Mario Stöpel bei dem Projekt unterstützt. „Die Bausubstanz ist gut. Wahrscheinlich hätte das Haus noch mal so lange gestanden“, sagt er.

Bis wieder Mieter in dem Haus leben können, ist eine Mammutaufgabe zu bewältigen. „Zehn Container Müll haben wir schon rausgeschafft“, erzählt Schulze. Auch alte Schuppen und Donnerbalken hinterm Haus sind inzwischen weggerissen.

Dass das um 1900 erbaute, denkmalgeschützte Fachwerkhaus wieder in Oldislebener Händen ist, hat sich im Ort schnell herumgesprochen. „Es gab lauter positive Reaktionen. Auch seitens der Stadt, die uns Unterstützung angeboten hat“.

Zu DDR-Zeiten lebten Mieter zu günstigen Preisen in dem alten Fachwerkhaus am Hinzeplatz. Gleich nach der Wende ging das Gebäude in Eigentum des Landes Thüringen über und stand die letzten Jahre leer. Die Gemeinde hätte das Haus mit Hilfe von ABM-Kräften am liebsten abgerissen und damit einen Schandfleck im Ort beseitigt. Doch das war zu teuer.

Diese Woche rücken die Dachdecker an und anschließend kommt die Fassade an die Reihe. Der Denkmalschutz hat ein Auge auf die Arbeiten. „Wenn alles rundrum zu ist, geht es an den Innenausbau“, gibt Schulze den Bauplan vor. In zwei Jahre soll das Haus fertig sein.