Neulich am Bahnhof Heldrungen

Kerstin Fischer über die leidige 9-Euro-Ticket-Diskussion

Die Rufe nach dem 9-Euro-Ticket wollen nicht verstummen.

Auch wenn inzwischen ab Januar ein ebenfalls bundesweit geltender teurerer Nachfolger im Gespräch ist.

Sicher war es eine prima Angelegenheit, für 9 Euro einen Monat lang kreuz und quer mit der Regionalbahn durch die ganze Republik zu reisen und öffentliche Nahverkehrsmittel nutzen zu können. In der Sommerzeit ein echter Kracher. Vor allem für die Großstädter. Günstiger und umweltfreundlicher kann man nicht reisen. Da wäre sicher jeder gern dabei.

Doch leider ist das nicht jedem vergönnt. Wer in einer ländlichen Region lebt, kann in dieser ganzen Diskussion nur neidvoll auf die Metropolen blicken, wo nahezu im Sekundentakt Busse und Bahnen fahren. Und wer am Sonntagabend am Bahnhof Heldrungen vergeblich auf den Zug nach Erfurt wartete und zur planmäßigen Abfahrtszeit um 18.12 Uhr noch weitere 75 Minuten Bahnsteigluft schnuppern durfte, bis er schließlich von der Stelle kam, ist mit seinen Erwartungen ganz weit unten.

Hierzulande wäre man schon froh, wenn die stündlich verkehrenden Züge wenigstens zuverlässig wären.