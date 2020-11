Nach der offiziellen Erklärung seines Rückzugs zum 31. Dezember 2020 hat der Bürgermeister der Stadt An der Schmücke seinen Antrag auf Entlassung eingereicht. Die Kommunalaufsicht bestätigte am Donnerstag den Eingang eines entsprechenden Schreibens Holger Häßlers (parteilos).

Zum Prozedere um die Neuwahl erklärte Ralf Busch von der Kommunalaufsicht, dass nun ein Termin für die Bürgermeisterwahl festgesetzt werde. Dies erfolge in Abstimmung mit der Stadt. Die Behörde werde sich dazu mit der Stadtverwaltung ins Benehmen setzen. „Die Frist für die Neuwahl beträgt in der Regel ein Vierteljahr“, so Busch. Das wäre bis 31. März 2021. Bis es einen neuen gewählten Bürgermeister gibt, nimmt der erste Beigeordnete die Aufgaben ehrenamtlich wahr, so sei es in der Kommunalordnung geregelt.