Nicht ohne Frankenhausen

Deutscher Bauernkrieg vor fast 500 Jahren. Es gab viele Aufstände von Bauern, Städtern und Bergleuten. Es war Martin Luther, der diese Bewegung auslöste. Wenn davon in der Gegenwart die Rede und der Blick auf Thüringen gerichtet ist, dann muss man im gleichen Atemzug von (Bad) Frankenhausen sprechen. Hier fand am 15. Mai 1525 eine der bedeutendsten Schlachten statt. Tausende starben, der Anführer, Thomas Müntzer, wurde gefangen genommen – und wenige Tage später in Mühlhausen hingerichtet.

Und so kann es doch nur folgerichtig sein, dass Bad Frankenhausen und die Region eine gewichtige Rolle in der Thüringer Landesausstellung „500. Jahrestag des Deutschen Bauernkrieges“, die es im Jahr 2025 gibt, spielen. Es liegt nun an der Stadt und den Verantwortlichen, ein tolles Konzept zu erarbeiten, damit viele Besucher aus nah und fern in die Stadt und die Kyffhäuserregion kommen. Wo es Einblicke in die Geschichte, informative und unterhaltsame Programmpunkte gibt. Der Besuch des Panorama-Museums mit dem Monumentalgemälde „Frühbürgerliche Revolution in Deutschland“, das oben auf dem Schlachtberg steht, gehört da natürlich unbedingt dazu. 1975, anlässlich des 450. Bauernkriegsjubiläums, waren die Bauarbeiten abgeschlossen.