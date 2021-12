Nikolaus dreht eine Runde durch Mönchpfiffel-Nikolausrieth

Mönchpfiffel-Nikolausrieth. Der Heimatverein Mönchpfiffel-Nikolausrieth hat schon zuvor für adventliche Stimmung gesorgt.

Der Nikolaus kommt am 6. Dezember in den Abendstunden auf Einladung des Heimatvereins ins Dorf. Für die Kinder wird er eine Überraschung nach Hause bringen. Eigentlich wollte der Nikolaus die Kinder an der Bushaltestelle überraschen, musste dies coronabedingt aber absagen. Die Mitglieder des Heimatvereins und ihre fleißigen Helfer haben es sich dennoch nicht nehmen lassen, den Bushaltestellenplatz in eine weihnachtliche Atmosphäre zu versetzen. Die handbeschrifteten und bemalten großen Weihnachtskugeln der Kinder hängen wieder am erleuchteten Adventskranz unter den zwei großen Lichterbögen. Der Wunschbriefkasten der Kinder wurde durch den Nikolaus regelmäßig geleert. Alle Briefe werden beantwortet und noch vor dem Nikolaustag ausgetragen. „Wir danken der Kyffhäusersparkasse, der Gemeinde Mönchpfiffel-Nikolausrieth, Tilo Kummer und der Agrarproduktions-und Handels GmbH Kalbsrieth für die Unterstützung“, sagt Renate Parthey vom Heimatverein.