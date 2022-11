Oberheldrunger sammeln Kronkorken für den guten Zweck

Oberheldrungen. Der Feuerwehrverein Oberheldrungen will das Kinderhospiz unterstützen.

Der Feuerwehrverein Oberheldrungen sammelt derzeit Kronkorken für den guten Zweck. Die Kronkorken sollen Geld einbringen, mit dem die Mitglieder von Feuerwehrverein und Feuerwehr Familien mit erkrankten Kindern im Kinderhospiz Tambach-Dietharz unterstützen möchten, teilt Sabrina Oertel vom Feuerwehrverein mit. In der Woche vom 5. bis 11. Dezember werden die Kronkorken und Blechdeckel der fleißigen Sammler am Gerätehaus entgegengenommen.

„Aber damit geben wir uns als Verein nicht zufrieden. Wir sind in den letzten Wochen schon viele Kilometer gefahren, um an verschieden Orten große Mengen an Kronkorken und Blechdeckeln einzusammeln, unter anderem waren wir auch bei Neunspringe in Leinefelde-Worbis. Diese haben uns 20.000 Kronkorken gesponsert“, schreibt Oertel. Insgesamt haben die Oberheldrunger schon 109 Kilogramm zusammengetragen. „Aber es gibt kein Ende, wir haben noch viele Stellen, die für uns noch sammeln.“ Sogar im Radio waren die Oberheldrunger schon mit ihrer Aktion. Auch eine Firma hat ihre Bereitschaft zum Mitsammeln erklärt.

Am 17. Dezember werden die gesammelten Kronkorken und Blechdeckel dann abgeholt.