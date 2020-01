Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Optimisten voran

Ich habe jetzt schon viele Neujahrsempfänge in vielen Städten und Bundesländern erlebt. Und ich muss wirklich sagen, der diesjährige in Artern hat mir als Besucher am besten gefallen. Ich gebe dem Bürgermeister recht in der Ansicht, dass zu viele und zu lange Reden am Stück die Besucher irgendwann eh nur langweilen.

Die kurzen und knackigen Reden von Bürgermeister und Landrätin fand ich völlig ausreichend. Gefallen hat mir auch der Rahmen. Dass das Schalmeienorchester sowohl vor als auch nach dem offiziellen Teil des Empfangs gespielt hat, war eine prima Sache. Das Orchester ist ein tolles Aushängeschild für die Salinestadt – und das schon seit 25 Jahren. Dabei ist das Orchester nur eines von mehreren Aushängeschildern. Spontan fallen mir da die Ringer ein, die Artern sportlich in einem guten Licht erscheinen lassen. Es ist eben nicht alles schlecht in Artern. Sicherlich wird Artern nie der Nabel der Welt werden und auch nie eine überregionale Strahlkraft entwickeln. Aber muss es das? Man kann auch kleine Brötchen backen, von denen die Leute satt werden. Eine Stadt, die gut 20 Jahre mit der Haushaltskonsolidierung zu kämpfen hat, kann sich nur mit kleinen Schritten aus der finanziellen Misere herauskämpfen. Und hier sehe ich Artern auf einem guten, wenn auch steinigen Weg.