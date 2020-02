Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Orgel der Bartholomäus-Kirche braucht eine Kur

Erfolgreicher Musiksommer und Denkmalschutzpreis – für die Mitglieder des Fördervereins der St.- Bartholomäus- und St.-Ursula-Kirche zu Wiehe war das abgelaufene Jahr ein erfolgreiches.

Dieses ließ der stellvertretende Vereinsvorsitzende Karsten Rische in seinem Rechenschaftsbericht auf der Jahreshauptversammlung des Fördervereins Revue passieren. Die Veranstaltungen des elften Musiksommers besuchten mehr als 1300 Konzertfreunde. Manfred Reinhardt dankte an dieser Stelle Kati Witschel und Sylvia Dix für ihr Engagement bei der Vorbereitung. Im August nahmen die Mitglieder des Fördervereins mit großer Freude in Erfurt den Thüringer Denkmalschutzpreis mit einem Preisgeld in Höhe von 7500 Euro aus den Händen von Kulturminister Immanuel Hoff (Linke) entgegen. Das Geld wird in den zwei Kirchen wieder verbaut, denn diese werden immer Baustellen sein und bleiben, erklärte Rische.

In der Bartholomäus-Kirche müssen im Inneren der Orgel Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Da sich die Orgeltürme nach vorn neigen, ist es notwendig, dass die Pfeifen aus dem Hauptwerk ausgebaut werden. Außerdem muss nach fünf Bauabschnitten in der Kirche eine Tiefenreinigung der Orgel erfolgen. Die Kosten dafür werden auf über 10.000 Eurogeschätzt. Die Finanzierung übernehmen Kirchengemeinde und Förderverein gemeinsam. In der St.-Ursula-Kirche müssen alle Fenster erneuert werden. Außerdem soll das verrostete Giebelkreuz restauriert werden. Auch diese Projekte werden mehrere tausend Euro kosten.

Dann gab Manfred Reinhardt einen Ausblick auf die Vorhaben im laufenden Jahr, denn der Verein mit seinen 40 Mitgliedern hat sich auch für 2020 wieder viel vorgenommen. Am 4. April wird in der St.-Ursula-Kirche wieder die Radfahrersaison eröffnet. An dieser Stelle ging ein erneuter Dank an Kati Witschel sowie Helmut Ehrich für das tägliche Öffnen der Radfahrerkirche und bei Otilie Markschaffel und Sigrid Arnold für den Blumenschmuck.

Zur Eröffnung des Musiksommers 2020 am 15. Mai laden „Käpt´n Noah und die fast vergessenen Holzwürmer“ um 16.30 Uhr zu einem Familien-Mitmach-Konzert ein. Viele weitere Veranstaltungen, wie das Festwochenende mit dem Posaunenchor der Partnergemeinde Bergen-Enkheim im Mai, die Konzerte mit Astrid Harzbecker am 14. Juni oder dem Kinder- und Jugendchor am Erfurter Dom am 28. Juni folgen. Die neuen Flyer zum Musiksommer erstellte Frank Bigeschke. red