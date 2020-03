Von April bis Dezember flanieren Tausende Besucher an jedem ersten Samstag im Monat über den Regionalen Bauernmarkt in Braunsroda.

Ostermarkt in Braunsroda ist abgesagt

Die übergroße Fangemeinde des Regionalen Bauernmarktes in Braunsroda weiß es bereits oder ahnt es schon – der für diesen Samstag geplante Ostermarkt fällt in diesem Jahr den Vorkehrungen gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus zum Opfer.

Gesundheit der Händler und Besucher geht vor

Mitte März hat die Interessengemeinschaft Bauernmarkt Braunsroda die begonnene Planung für den April abgebrochen und Absagen an die Händler geschickt. „Natürlich finden wir das sehr schade, sowohl für uns als Veranstalter als auch für die Vermarkter und natürlich für die vielen Besucher, die sich jedes Jahr auf den Ostermarkt freuen“, sagt Georg von Bismarck, auf dessen Gutshof das Marktevent bereits ins 17. Jahr geht. „Aber selbstverständlich müssen wir alle uns den Anordnungen unterwerfen, denn Gesundheit geht natürlich vor.“

Im April 2019 begrüßten Osterhäsin Karin Jordanland und Zwiebelprinzessin Paula die Besucher des Ostermarktes. Foto: Ingolf Gläser / Archiv

Der Ostermarkt ist der jährliche Auftakt des Bauernmarkt-Reigens in Braunsroda nach der dreimonatigen Winterpause. Als erster Markt im neuen Jahr zählt er zu den besucherstärksten, denn nach dem Winter ist der Hunger der Marktbummler nach Geselligkeit und Lebensmitteln aus der Region groß. Für die 50 Vermarkter stellt der Markttag eine nicht unerhebliche Umsatzquelle dar.

Veranstaltungen im April komplett abgesagt

Es ist das erste Mal in der Bauernmarktgeschichte, dass ein Regionaler Bauernmarkt in Braunsroda ausfällt. „Wir hatten ein einziges Mal einen Markt verschieben müssen, weil wir dachten, dass an einem Feiertag kein Markt stattfinden darf“, erinnert sich von Bismarck an einen 3. Oktober. Damals zogen an diesem Tag enttäuschte Marktfreunde unverrichteter Dinge wieder ab und am Wochenende darauf kamen nur wenige Besucher.

Die Flyer mit den Marktterminen für die neue Saison hat die Interessengemeinschaft nach der aktuellen Entwicklung extra nochmal neu drucken lassen. Ohne den April. „Die anderen Termine sind noch drauf, auch der Mai“, sagt der Hof-Inhaber. „Wir hoffen nun natürlich, dass wir von den zuständigen Behörden für den Bauernmarkt am 2. Mai grünes Licht bekommen.“ Das ist dann traditionell der Blumenmarkt, auf dem die Frühjahrsbepflanzung im Focus steht.

Kostenloses Parken zum Bauernmarkt

Mit dem Verein Hohe Schrecke habe man sich darauf geeinigt, dass das Parken an den Bauernmarkttagen kostenlos ist. Der Verein hatte im Winter am Wanderparkplatz, den sich seit der Eröffnung der Hängeseilbrücke Bauernmarktbesucher mit den Ausflüglern in die Hohe Schrecke teilen, einen Parkscheinautomat aufgestellt. An Bauernmarkt-Samstagen soll keine Parkgebühr erhoben werden.

Den Regionalen Bauernmarkt in Braunsroda gibt es seit 2004. Von April bis Dezember findet er an jedem ersten Samstag im Monat statt und besticht durch vor allem seine besondere Atmosphäre. Direktvermarkter aus der Region bieten Brot, Wurst, Wein, Käse, Obst, Gemüse, Holzprodukte, Keramik, Filzwaren, Pflanzen und Tausende Dinge mehr aus eigener Herstellung an. Wenn das Wetter stimmt, flanieren pro Markttag bis zu zweitausend Besucher zu handgemachter Musik an den Ständen entlang.

Für Georg von Bismarck und seine Frau Kristin haben die Folgen der Corona-Vorkehrungen aber auch eine positive Seite: „Dass man mal zur Ruhe kommt und alles etwas ruhiger angehen kann“, sagt der Braunsrodaer.