Panzer fahren wieder

Kyffhäuserkreis. Am heutigen Dienstagabend gegen 20 Uhr verlegen 12 Kampfpanzer und ein Bergepanzer per Landmarsch auf der Straße vom Bahnhof Sondershausen zur Kyffhäuser-Kaserne in Bad Frankenhausen, wie einer Mitteilung der Bundeswehr in Thüringen zu entnehmen ist. Die Bundeswehr bittet alle Verkehrsteilnehmer im angegebenen Zeitraum um erhöhte Aufmerksamkeit im Straßenverkehr und um Verständnis dafür, dass es zu verkehrsbedingten Einschränkungen sowie erhöhter Lärmbelästigung kommen kann.