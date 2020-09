Parkkarten für Heldrunger Zwiebelbauern

Wie der Ortschaftsbürgermeister Norbert Enke (parteilos) mitteilt, können die örtlichen Zwiebelbauern in der kommenden Woche ihre Parkberechtigungskarten für den Weimarer Zwiebelmarkt kostenfrei abholen. Dies ist möglich am Montag, 28. September, 10 bis 12 Uhr, in der Bibliothek und am Dienstag, 29. September, 16 bis 18 Uhr, sowie am Mittwoch, 30. September, 10 bis 13 Uhr, im Bürgermeisterbüro.