Parkplatzneubau und Toilettencontainer in Braunsroda

Am Wanderparkplatz zur Hängeseilbrücke in der Hohen Schrecke in Braunsroda stehen nun Klohäuschen. Eckhard Köhler vom gleichnamigen Toiletten-Service in Memleben hat die stillen Örtchen im Auftrag des Vereins Hohe Schrecke aufgestellt und kümmert sich um die Sauberkeit.