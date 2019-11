Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Parkverbot mehrfach gefordert

Durch die Langzeit-Baustelle auf der Karl-Hühnerbein-Straße ist die untere Magdalenenstraße derzeit spürbar stärker vom Autoverkehr frequentiert. Gerade zu den Stoßzeiten, also Bring- und Holzeitraum der Kinder des anliegenden Kindergartens, gibt es Probleme. Der Bauausschuss des Stadtrates befasste sich nun auf seiner jüngsten Sitzung mit dieser Problematik und suchte nach Lösungen für die verfahrene Situation.

Der Ausschussvorsitzende Kevin-Hartwig Schirmer (Parteiunabhängige Bürger) bezeichnete die Situation in der Straße als sehr kritisch und plädierte dafür, die gesamte untere Magdalenenstraße als verkehrsberuhigten Bereich zu deklarieren. Thomas Jentzsch (SPD) regte an, das Parken an der Nordhäuser Straße in Höhe des Reisebüros zeitlich zu beschränken, um so die Situation im gesamten Kreuzungsbereich zu entschärfen. Voigtstedts Bürgermeister Uwe Ratayczak (pl) meinte hingegen, dass die Situation dort nur aktuell wegen der Baustelle auf der Karl-Hühnerbein-Straße besonders angespannt sei.

Antje Große, Leiterin des Bauamtes, sagte dann auf Anfrage von Schirmer, dass es die Möglichkeit gebe, die gesamte Innenstadt zur Tempo-30-Zone zu erklären. Wenn sich die Autofahrer aber nicht daran halten, bringe dies auch keine Entspannung. Auf TA-Nachfrage ergänzt Große: „Ich denke, dass wir in dem Bereich keine großen Probleme haben, es gibt auch keine Bürgerbeschwerden bei der Verwaltung. Dadurch, dass links geparkt werden darf und die Straße auch von oben kommende einsehbar ist, wissen die Autofahrer, dass sich langsam fahren sollten“. Wenn hingegen das Parken untersagt und somit die Fahrbahn breiter werde, befürchte sie wieder mehr Raserei. Generell vertrete sie den Standpunkt, dass am Großparkplatz Park und Parken genügend kostenlose Parkplätze zur Verfügung stehen und der Weg zu den Arztpraxen und weiteren Einrichtungen an der Magdalenenstraße von dort zumutbar ist.

Lennart Schmidt (Linke) merkte an, das man sich im Arterner Ortschaftsrat darauf verständigt habe, den Poller am Boulevard künftig ganztägig hochzufahren. Dies würde den Verkehrszufluss zur Kreuzung dann auch regulieren und für Entspannung sorgen. Steffen Baumann (CDU) sagte, dass ein neues Konzept für die Straße erst im Rahmen des Straßenbaus in der Innenstadt wirklich sinnvoll sei. „Wenn wir auf den Straßenbau warten, warten wir noch Jahre“, entgegnete darauf Thomas Jentzsch. Man brauche aber jetzt eine Lösung. Joachim Pfündner (CDU) schlug darauf die Gründung einer „Arbeitsgemeinschaft Verkehrssicherheit“ vor, die sich künftig solcher Fragen annehmen sollte. „Wenn du nicht mehr weiter weißt...“, deutete Raimund Scheja (CDU) ein passendes Sprichwort dazu an und sagte, wenn die Stadt noch mehr Verbote in der Innenstadt aussprechen würde, würde man diese noch mehr schwächen. „Statt neuer Experimente sollte man erst einmal die geltenden Regeln durchsetzen, um diese in die Köpfe der Leute zu bekommen“, sagte Schönfeld Ortschaftsbürgermeister Tobias Helm (pl) in Richtung der Stadtverwaltung.

Auch auf der Facebook-Seite der Thüringer Allgemeine wurde dieses Thema heiß diskutiert. So fordert zum Beispiel ein Nutzer eine allgemeine Zeitbegrenzung der Parkmöglichkeit. Oftmals werde so weit am Einfahrtsbereich der Straße geparkt, dass die Einsicht völlig fehle. Ebenso seinen Geschwindigkeitsbegrenzungen und Bremsschwellen im Bereich der Harzstraße sowie der angrenzenden Straßen wäre angebracht, da viele die Straße gefühlt als Schnellstraße nutzten. Ein anderer Nutzer schlägt vor: „Zwei bis drei Kurzzeitparkplätze für die Kita. Ansonsten Parkverbot. Vor allem wieder Magdalenenstraße Ecke Leipziger Straße. Da bestand schon einmal Parkverbot bis Höhe Löwenapotheke“. Das unterstützt eine Nutzerin und fordert am Kindergarten Schwellen im Asphalt, damit die Autofahrer langsam fahren müssen, und ein Parkverbot in diesem Bereich. Allerdings gibt es auch beschwichtigende Stimmen. So schreibt ein Nutzer: „Ich hatte persönlich dort noch keine großen Probleme im allgemeinen Stadtverkehr. Es ist derzeit einhöheres Verkehrsaufkommen durch die Baustelle in der Karl-Hühnerbein-Straße, aber es wäre nicht angebracht den Leuten in der Magdalenenstraße die Parkplätze wegzunehmen“.