Pendler treffen auf Baustellen auf A 38 und A 71

Baustellen gibt es in dieser Woche auf der A 71 und A38.

Nordhausen/Sömmerda. Hier muss mehr Zeit eingeplant werden.

Die Autobahn GmbH des Bundes teilt mit, dass es auf den Autobahnen 38 und 71 demnächst zu Behinderungen kommen kann. So ist am 30. November auf der A 38 in Richtung Leipzig die Ausfahrt von Nordhausen-West vormittags aufgrund von Instandsetzungsarbeiten gesperrt. Umgeleitet wird über die Anschlussstelle Nordhausen.

Zudem finden am 1. Dezember auf der A 71 in Richtung Schweinfurt zwischen Sömmerda-Süd und Erfurt-Stotternheim Instandsetzungsarbeiten statt. Hierzu wird jeweils ein Fahrstreifen in Form einer Tagesbaustelle gesperrt. Der Verkehr wird einstreifig vorbeigeführt.