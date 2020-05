Bad Frankenhausen. Bunte Unterhaltung in der Innenstadt mit Spielen, Einkehr und Shopping.

Pfingstaktion in Bad Frankenhausen

Buntes Treiben in der Innenstadt von Bad Frankenhausen verspricht eine Gemeinschaftsaktion von Frankenhäuser Familien Band in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Frankenhausen und den Gewerbetreibenden der Stadt. Start des „Pfingsterwachens“ ist am Freitag, 16 Uhr.

Bis 20 Uhr dürfen sich Kinder in der Kräme kreativ austoben: Kreide zum Malen liegt bereit, es werden Bodenbilder gestaltet und das Restaurant „Zum Schwan“ bietet ein Picknick mit Imbissstation an. Der „Thüringer Hof“ ist ebenfalls geöffnet, wie auch die Händler, die bis 20 Uhr zum Bummel einladen. red