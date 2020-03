Coronafall im Reha-Zentrum Bad Frankenhausen: 23 Mitarbeiter in Quarantäne

Im Reha-Zentrum der Stadt hat es einen Coronafall gegeben. Das sagte Verwaltungsleiterin Maritta Herzog unserer Zeitung. Es habe in der Einrichtung 23 Mitarbeiter gegeben, die einen direkten Kontakt zu dem Mann hatten, sie seien in zweiwöchiger häuslicher Quarantäne. „Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.“

Der männliche Patient sei aus Sachsen. Man habe ihn mit einem speziellen Rettungsdienst nach Hause gefahren, hier sei er in häuslicher Quarantäne. Man habe sofort das Gesundheitsamt des Kreises sowie den Arbeitgeber, die Deutsche Rentenversicherung, informiert. Es gebe seit Bekanntwerden von Corona in Deutschland sehr intensive Hygiene- sowie Infektionsschutzmaßnahmen im Reha-Zentrum. Ein Krisenstab komme seit 10. März täglich zusammen.

Der Mann sei mit dem Zug gefahren, war auch draußen unterwegs, er könne sich nicht erklären, wo der Ausgangspunkt der Infizierung sei.

Schon seit zwei Wochen gebe es im Reha-Zentrum, wie die Verwaltungsleiterin sagte, keine Neuaufnahmen von Patienten. Am Dienstag habe man noch etwa 30 Patienten im Haus gehabt, am Mittwoch noch drei. Nun keinen mehr, alle seien abgereist. Ein Teil der Mitarbeiter sei zu Hause, man nutze auch die Möglichkeit von Home Office, im Haus gebe es in den Bereichen eine Notbesetzung. Das Reha-Zentrum sei also weiterhin telefonisch erreichbar.

Das Reha-Zentrum hat fast 160 Mitarbeiter, es ist ein Schwerpunktklinikum für Orthopädie und psychosomatische Medizin – stationär und teilstationär. Die Einrichtung hat Platz für 196 Patienten. Es sind alles Einzelzimmer. Die Erwachsenen kommen aus den verschiedensten Teilen Deutschlands.

Vor 25 Jahren war die Einweihung der Einrichtung, sie war damals innerhalb der Klinikgruppe der Deutschen Rentenversicherung Bund die erste mit der Indikationskombination Orthopädie und Psychosomatik.