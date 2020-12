Süße Pracht im Goldglanz

Die dünne Brezel vom Auftakt am 1. Dezember war anscheinend ziemlich schwer zu knacken: Gerade mal eine Zuschrift mit einem Lösungsvorschlag ging auf unser erstes Adventsrätsel ein. Und der war auch noch falsch. Die Brezel gehört nicht nach Roßleben, sondern ist an der Hauptstraße in Heldrungen über der Ladentür des Café Triebel zu finden. Manchmal lohnt es sich, den Blick in die Höhe zu richten.

Für unser heutiges Rätsel am 2. Dezember schwenken wir in den Westteil unseres Kreises. Dort haben wir ein besonders glanzvolles Detail vor die Linse genommen. Wer weiß, wo es zu finden ist, kann die Lösung gern per E-Mail schicken an: sondershausen@thueringer-allgemeine.de.