Ratssitzung Stadt An der Schmücke

Am kommenden Montag (6. Juli) findet um 19 Uhr im Volkshaus in Bretleben die nächste Sitzung des Stadtrates der Stadt An der Schmücke statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Beratung und der Beschluss über die Aufhebung einer Festlegung im Landgemeindevertrag, wonach alle Kindertagesstätten in den nächsten Jahren unter einer einheitlichen Leitung zusammengeführt werden sollen. Beraten und beschlossen werden sollen außerdem die Gründung eines IT-Verbundes der Stadt mit den Städten Bad Frankenhausen und Roßleben-Wiehe, die Baumschutzsatzung, die Sondernutzungssatzung und Sondernutzungsgebührensatzung sowie der Forstwirtschaftsplan 2020 der Stadt. Darüber hinaus werden der neue Stadtbrandmeister und sein Stellvertreter bestellt, gib es Informationen zum Breitbandausbau der Telekom, Informationen des Bürgermeisters und eine Bürgerfragestunde.