Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rauschebart im Kindergarten Bottendorf

Besuch vom Weihnachtsmann erhielten die Mädchen und Jungen im Kindergarten Sonnenschein in Bottendorf. Darauf waren die Kinder der Spätzchengruppe und der Löwengruppe bestens vorbereitet und sangen für den Rauschebart schöne Weihnachtslieder. Der Rotmantel zeigte sich sehr erfreut und bedankte sich mit kleinen Geschenken, die er in seinem Gabensack bei sich trug und an die Kinder verteilte. Manch ein Knirps, der ganz mutig war, trug ein Gedicht vor. Der Weihnachtsmann folgte Vertretern der Firma Folietec aus Roßleben, die zuvor den Kindergarten besucht hatten und für die Einrichtung eine stolze Geldspende mitgebracht hatten. Die kann der Kindergarten gut gebrauchen. 21 Mädchen und Jungen besuchen die Einrichtung. Am kommenden Freitag stattet der Weihnachtsmann den Kindern im Kindergarten Tausendschön in Schönewerda einen Besuch ab.