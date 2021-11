Regionalmuseum Bad Frankenhausen öffnet verkürzt

Bad Frankenhausen. Drei Sonderausstellungen sind noch bis Anfang 2022 in den Räumen zu sehen.

Das Regionalmuseum Bad Frankenhausen ändert ab sofort seine Öffnungszeiten. Bis auf Weiteres ist Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet, und es gilt die 2G-Regel, die nur nur für Geimpfte und Genesene Zutritt gewährt. Besucher können neben den ständigen Ausstellungen zur Kultur- und Naturgeschichte der Kyffhäuserregion auch mehrere sehr interessante Sonderausstellungen besichtigen.

In den Kreuzgewölben ist bis zum 6. März 2022 die Sonderausstellung „Alice Schmidt – feinsinnige Kunstmalerin aus Frankenhausen“ zu besichtigen. Im Foyer des zweiten Obergeschosses zeigt das Museum im Rahmen des Themenjahres „Neun Jahrhunderte Jüdisches Leben in Thüringen“ die Ausstellung „Erblicken wir in der Religion kein Hindernis – Jüdisches Leben in Bad Frankenhausen“. Diese ist ein Kooperationsprojekt der Museen des Schwarzburger Verbundes und zu besichtigen bis zum 16. Januar 2022. Im Festsaal gibt es von Maler Werner Haselhuhn (1925-2006) „Winterlandschaften in Öl“. Das Museum hat die umfangreichste Sammlung von Arbeiten des Künstlers, der ein Leben lang eng mit seiner Heimatstadt verbunden war. In der Kunstsammlung des Museums befinden sich mehrere Ölgemälde, die die Landschaft am Kyffhäuser im Winterkleid zeigen. Diese sind bis Ende Februar 2022 zu sehen.