Ein Rentner missachtete die Einbahnstraßenregelung in Sondershausen. (Symbolbild)

Sondershausen. In einer Einbahnstraße muss ein 84-Jähriger einem Rettungswagen ausweichen. Dabei rammt er ein anders Fahrzeug, die Insassin wird verletzt.

Rentner fährt in Sondershausen entgegengesetzt der Einbahnstraße und verursacht Unfall

Weil ein Autofahrer die Einbahnstraßenregelung nicht beachtet hatte, ist es in Sondershausen zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, musste eine 57-jährige Autofahrerin daraufhin im Krankenhaus behandelt werden.

Die Frau stand mit ihrem Opel Astra in der Johann-Karl-Wezel-Straße in einer Parkbucht. Ein 84-jähriger Autofahrer fuhr entgegengesetzt der Einbahnstraße und musste einem entgegenkommenden Krankenwagen ausweichen. Er fuhr zurück und kollidierte mit dem Astra in der Parkbucht. Im Gegensatz zu der 57-jährigen Frau blieb der Rentner unverletzt.