Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Richtfest für neuen Kindergarten

Während sich die einen seit Monaten um die Finanzierung streiten und Eltern mit dem Ausweichquartier in der Schmücke-Grundschule nach fast drei Jahren langsam der Geduldsfaden reißt, macht abseits von Zentrum und Hauptstraße die IBKM Freie Schulträger GmbH Nägel mit Köpfen und baut einen Kindergarten.

Gestern wurde im kleinen Kreis Richtfest gefeiert.

Die Sonne strahlt vom Himmel, als Planer, Bauleute und am Bau Beteiligte sich versammeln und die Schulkinder ein Lied singen. „Es ist mir eine Ehre, hier an diesem Ort einem Kindergarten viel Glück für einen hoffentlich erfolgreichen und langen Weg zu wünschen. Erstens, weil dieser Kindergarten im Land des Kindergartenerfinders Friedrich Wilhelm August Fröbel entsteht – genau aus diesem Grund nennen wir unseren Kindergarten auch Kindergarten und nicht Kita. Zum anderen, weil er Bestandteil einer seit 1991 erfolgreich agierenden Bildungskette wird, in der neben einer Gemeinschaftsschule von der ersten Klasse bis zum Abitur, einer Berufsschule und einer Weiterbildungsakademie für Berufstätige nur noch dieses eine Glied, der Kindergarten, fehlt“, sagt IBKM-Geschäftsführer Steffen Krauspe.

Im Frühjahr war Baubeginn auf dem Schulgelände, nicht mal drei Jahre seit der Idee. „2017 hatte mir der damalige Heldrunger Bürgermeister erzählt, dass für die Stadt in nächster Zeit ein erheblicher Bedarf an Kindergartenplätzen besteht“, erzählt Krauspe gestern am Rande. Bei dem IBKM-Chef waren sofort schlafende Hunde geweckt. Er begann mit Planungen. Es seien ein Ortstermin mit dem Landratsamt, zwei Ratssitzungen, auf denen er sein Konzept vorstellte, dazwischen die Gebietsreform und schließlich ein Treffen mit dem neuen Bürgermeister gefolgt. Dieser habe die Zahl der fehlenden Kindergartenplätze 41 beziffert: So viele Kinder würden derzeit in Einrichtungen außerhalb der Stadt betreut, weil in den Einrichtungen der Stadt kein Platz frei war. Und die Stadt müsse dafür zahlen.

„Und genau für 41 Kinder ist unsere Einrichtung konzipiert“, sagt Krauspe. 720.000 Euro kostet der IBKM-Neubau. Wie die Freien Schulen soll der Kindergarten ein musisch/kreativ künstlerisches Profil haben und die schulischen Einrichtungen, wie Fachkabinette und Turnhalle mit nutzen. Zudem werde die Berufsschule wird mit einbezogen, in der Sozial-, Heil- und Erziehungsberufe gelehrt werden. „So ein Konzept ist einmalig“, ist Krauspe überzeugt. Inzwischen lägen schon zwölf Anmeldungen vor. Eröffnung ist im September.

Aber ein bisschen ärgere er sich auch, so Krauspe: Keiner, weder die Stadt, noch das Landratsamt, hätten einen Einsatz gewürdigt, der sie „keinen Cent, außer die Betriebskosten“ kosten würde.

Denn seine Kindergartenplätze sind nicht als Bedarfsplätze ausgewiesen. Mit Bedarfsplätzen würde der Kindergarten von öffentlichen Geldern finanziert und könnte wie ein öffentlicher Kindergarten betrieben werden. Doch die Stadt verweise auf den Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt und ihre schwierige Finanzlage und der Kreis wiederum auf die Stadt, die den Mehrbedarf anmelden könne, ihn dann aber auch finanzieren müsse. „Und zwischen diesen beiden großen Mühlsteinen stehen wir“, beschreibt der IBKM-Chef die augenblickliche Situation.

Denn davon hängt letztlich die Höhe der Elternbeiträge ab. Ohne ausgewiesene Bedarfsplätze sind die Eltern Selbstzahler. Da Krauspe Unternehmer ist und zusehen muss, wie er den Neubau refinanziert, sei er auch schon anderweitig aktiv geworden und habe 60 Unternehmen angeschrieben. Denn auch einen Betriebskindergarten kann er sich vorstellen. Damit wären seine Plätze allerdings für den öffentlichen Bedarf vom Tisch. „Und dies dient auch nicht der Lösung des anstehenden Problems“, fügt er mit Blick auf besagten Heldrunger Kindergarten hinzu, dessen Baubeginn noch in den Sternen steht und dessen Baukosten bei drei Millionen liegen sollen, an denen sich die Stadt beteiligen muss.