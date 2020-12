Robby sucht eine neue Familie

Für den Hund „Robby“ sucht das Tierheim Gehofen in der Adventszeit eine neue, treu sorgende, liebevolle Familie. Robby ist ein Altdeutscher Schäferhund-Rüde, geboren im Juni 2019. „Er ist leinenführig, ein Frauenhund, an einen Wechsel von drinnen und draußen und auch an andere Hunde gewöhnt“, sagt Tierheim-Chefin Ines Scheler über den Bewohner. Interessenten erhalten weitere Auskünfte im Tierheim unter Telefon: 03466/36 49 52. mv