Roßleben: Großbaustelle für schnelles Internet

Für die einen ist es ein Segen, für die anderen ein Fluch – in Roßleben läuft der Breitbandausbau auf Hochtouren. An allen Ecken und Enden der Stadt wird derzeit gebuddelt. Um Leerrohre in den Boden zu bringen, werden ganze Gehwege aufgenommen und danach das Pflaster wieder verlegt. Auftraggeber ist die Deutsche Telekom, die das Netz im Landkreis ausbaut. Die Schachtarbeiten in Roßleben werden laut Bauamt noch bis Sommer dauern, anschließend werden die Kabel verlegt. Am Ende sollen die neu angeschlossenen Haushalte mit 50 Megabits pro Sekunde unterwegs sein können.